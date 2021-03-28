رئيس هيئة قناة السويس: السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة

محاولة تعويم السفينة الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس. (الإنترنت)

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، لقناة «إكسترا نيوز» المصرية، الأحد، إن الرئيس السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة.

وتسد سفينة الحاويات، إيفر جيفن، القناة منذ يوم الثلاثاء. وكانت فرق الإنقاذ تأمل في تعويمها باستخدام القاطرات وأعمال التكريك دون تخفيف حمولتها، وفق «رويترز».

وأشار ربيع إلى أن الهيئة تبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة في القناة بعض التخفيضات. وأضاف في تصريحات لقناة «العربية»: «بنفكر ندي السفن العالقة فقط بعض التخفيضات الأخرى بعد ما نخلص موضوع السفينة العالقة».

وأوضح أن القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات، مشيرًا إلى أن 369 سفينة تنتظر عبور القناة.

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وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن العمل جارٍ على مدار 24 ساعة متواصلة، لتعويم السفينة الجانحة، واستئناف عودة الملاحة بالمجرى الملاحي، مشيرًا إلى تكثيف الجهود بدمج أعمال تكريك موقع السفينة والقطر، في مناورة ثنائية، للإسراع من عملية التعويم المعقدة.