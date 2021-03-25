«توتال» تستأنف نشاطها في موقع للغاز في موزمبيق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 09:03 صباحا
ولد صغير في منطقة كابو ديلغادو في موزمبيق، 24 فبراير 2021، (ا ف ب)

أعلنت مجموعة «توتال» استئناف نشاطات البناء لمشروع الغاز العملاق في شمال موزمبيق، بعد تنفيذ إجراءات أمنية إضافية.

وأجلت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة موظفين من الموقع في أوائل يناير، بعد سلسلة من الهجمات الجهادية على مسافة كيلومترات قليلة من المشروع، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المجموعة في بيان «عملت توتال وحكومة موزمبيق سويا من أجل تنفيذ خطة عمل تهدف إلى التعزيز المستدام لأمن موقع أفونجي ومحيطه والقرى المجاورة».

وتشهد مقاطعة كابو دلغادو في شمال البلاد التي تتمتع بموارد كبيرة من الغاز، تمردا داميا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتعد أفونجي مركز المشروع الذي تبلغ كلفته 16,5 مليار يورو، وتوتال هي المستثمر الرئيسي في مشروع الغاز وتملك 26,5 % من أسهمه.

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