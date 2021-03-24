تراجع كبير لأسعار النفط على وقع المخاوف من الموجة الثالثة للوباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 03:14 مساء
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط العالمية، مساء الثلاثاء، بشكل كبير، وسط مخاوف من موجة انتشار ثالثة للوباء، وتزامنًا مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم شهر مايو بنسبة 5.9% إلى 60.79 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود خام غرب تكساس لنفس الشهر، تراجعًا بنسبة 6.2 إلى 57.76 دولار للبرميل، بحسب بوابة «أرقام» المالية، وفق «سبوتنيك».

موجة ثالثة للوباء
وقال مدير منظمة الصحة العالمية، إن الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة والوفاة بفيروس «كورونا» تمثل اتجاهًا مقلقًا للغاية. وأوضح تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر افتراضي لمنظمة التجارة الدولية: «حالات الإصابة بالفيروس ترتفع في معظم المناطق، نواصل مشاهدة تأثير الطفرات وإعادة فتح المجتمعات وعدم المساواة في توزيع اللقاحات».

وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الثلاثاء، إن ألمانيا تمدد إجراءات العزل العام إلى 18 أبريل المقبل، ودعت المواطنين إلى البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد القيامة، في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة من جائحة «كوفيد-19».

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