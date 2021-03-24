النرويج تحظر بيع شركة إلى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 09:04 صباحا
شركة ـ«رولز رويس» البريطانية، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت النرويج حظر بيع شركة نرويجية لصناعة محركات بواخر تابعة لـ«رولز رويس» البريطانية الى روسيا؛ بسبب مخاوف من «وضع موسكو يدها على تكنولوجيا حساسة».

وطلبت الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي من «رولز رويس» قبل أسبوعين تعليق عملية بيع شركة «بيرغن أنجينز»، في حين تجري تدقيقا في تأثير الصفقة على أمنها القومي، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزيرة العدل والأمن العام النروجية مونيكا مايلاند الثلاثاء «لدينا الآن معلومات كافية تجعلنا نستنتج أن من الضروري للغاية منع بيع الشركة الى شركة أخرى تسيطر عليها دولة لا يوجد تعاون بينها وبيننا في مجال الأمن».

وأوضحت الحكومة النروجية في بيان أن «التكنولوجيا التي تستخدمها بيرغن أنجينز والمحركات التي تصنعها قد تكون ذات أهمية كبرى من الناحية العسكرية لروسيا».

وأضافت ان الصفقة «ستعزز القدرات العسكرية لروسيا بطريقة تتعارض بوضوح مع المصالح العليا لسياسة النروج الأمنية».

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