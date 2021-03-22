أسعار النفط تتراجع مع الإغلاقات في أوروبا لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 09:16 صباحا
لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بنحو 1%، وسط مخاوف بشأن انخفاض الطلب على منتجات الوقود عقب ارتفاع وتيرة الإغلاقات في الدول الأوروبية لمواجهة الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونزل خام برنت 60 سنتا أو 0.9% إلى 63.93 دولار للبرميل، وانخفض سعر النفط الأمريكي 68 سنتا أو 1.1% إلى 60.74 دولار للبرميل، وهبط كلا العقدين بأكثر من 6٪ الأسبوع الماضي، حسب وكالة «رويترز».

وتخطط ألمانيا لتمديد الإغلاق لاحتواء إصابات الفيروس إلى الشهر الخامس، وفقا لمسودة اقتراح، بعد أن تجاوزت الحالات الجديدة المستويات التي تقول السلطات إنها ستؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفيات.

في حين بدأت شركات الحفر الأمريكية في الاستفادة من الارتفاع السابق في الأسعار وسط التفاؤل بشأن عودة الطلب ، مضيفةً أكبر عدد من الحفارات لاستخراج النفط منذ يناير في الأسبوع حتى الجمعة.

وارتفع عدد الحفارات خلال الأشهر السبعة الماضية  بنسبة 70% تقريبا، من مستوى قياسي بلغ 244 حفارة في شهر أغسطس من العام الماضي.

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