أرامكو تربح 41 مليار يورو خلال 2020 رغم تراجعات النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 02:29 مساء
خزان نفطي لشركة أرامكو السعودية ( أرشيفية أ ف ب)

حققت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة، أرباحًا صافية في العام 2020 بلغت 41 مليار يورو، بتراجع نسبته 44,4% عن أرباح العام السابق؛ بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت المجموعة السعودية، في بيان لها اليوم الأحد، إنها "حققت صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي «49 مليون دولار، 441 مليار يورو» في 2020، مقابل 88,2 مليار دولار «73,8 مليار يورو» خلال العام السابق.، حسب وكالة «فرانس برس».

وتضررت السعودية العام الماضي من انخفاض الأسعار والتخفيضات الحادة في إنتاج النفط، وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. 

وقالت أرامكو إنها "برهنت على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة"، موضحة أن «إيرادات القطاع تأثرت بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، وتدني هوامش  الربح في أعمال التكرير والكيميائيات».

وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 60 دولارًا للبرميل، ومع ذلك، يعتقد محللون أن المجموعة السعودية العملاقة تستعد لموجة جديدة محتملة من انتشار فيروس كورونا، قد تعرض الانتعاش الاقتصادي العالمي الخجول للخطر، وتزيد من تراجع الطلب العالمي على الخام.

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