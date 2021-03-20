بريطانيا تتخلى عن أسهم بـ1,1 مليار إسترليني في «ناتويست»

امرأة تمر أمام ماكينة صرافة تابعة لأحد مصارف لندن في 24 فبراير 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

خفضت الدولة البريطانية حصتها في بنك «ناتويست» عبر بيع أسهم بقيمة 1,1 مليار جنيه استرليني اشترتها المجموعة المصرفية نفسها، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية والبنك أمس

شملت العملية نحو 5% من رأسمال المجموعة أي ما قيمته 591 مليون سهم سيتم إلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية. وتراجعت مساهمة الدولة البريطانية في رأسمال المصرف من 61,7 %إلى 59,8 %، بعد هذا البيع ونظرا لإلغاء أسهم. ويعتبر«ناتويست»واحدا من أكبر المصارف في المملكة المتحدة.

إنقاذ بنك ناتويست

وقالت وزارة المالية البريطانية إن هذه «خطوة مهمة» في انسحاب الحكومة المخطط له منذ فترة طويلة، وذلك وفق وكالة «فرانس برس». وجرى إنقاذ بنك ناتويست الذي كان مجموعة عملاقة تعد رمزا للتجاوزات المالية، من الإفلاس خلال الأزمة المالية العام 2008. ومنذ ذلك الحين، جرى تقليص المصرف وإعادة التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في المملكة المتحدة.

وواجه البنك عاما صعبا في 2020 بسبب الأزمة الصحية ما زاد مخاطر عدم سداد القروض الممنوحة لعملائه، وتكبد خسارة قدرها 753 مليون جنيه استرليني لكن ذلك لم يمنعه من استئناف توزيع الأرباح. وجرت عملية البيع التي أعلنت أمس خارج السوق بسعر 190,5 بنس 1,9 جنيه بعيدا عن خمسة جنيهات للسهم الذي تم دفعه أثناء التأميم.

45 مليار جنيه استرليني قيمة الاستحواذ

وأنفقت الحكومة العمالية في 2008، حوالي 45 مليار جنيه استرليني للاستحواذ على 80 % من رأسمال البنك. وهذه هي المرة الثالثة التي تبيع فيها الحكومة أسهما في المصرف بعد واحدة في أغسطس 2015 مقابل 2,1 مليار ويونيو 2018 بقيمة2,5 مليار.

ويعد التنازل الجديد هو الأول في ظل حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ويجلب بعض الأموال إلى الخزينة العامة في وقت تتعرض فيه المالية العامة للبلاد لوطأة إجراءات المساعدة في مواجهة وباء كورونا. وبلغ العجز العام في موازنة الحكومة البريطانية 19,1 مليار استرليني في فبراير المااضي وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.