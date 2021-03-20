موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا

احتج مجموعة من المحللين المعيّنين حديثا في مصرف «غولدمان ساكس» الاستثماري من ساعات العمل الطويلة والتوتر والقلق الذي يصاحب تأدية مهامهم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

واقترح الموظفون تبني دوام عمل من 80 ساعة، حيث يتألف العرض التقديمي من 11 صفحة تضم أرقاما ورسوما بيانية ويستند إلى دراسة أجراها 13 موظفا في سنتهم الأولى، وقالوا إنهم عملوا بمعدل 98 ساعة في الأسبوع منذ بداية العام وينامون في المتوسط الساعة الثالثة صباحا.

بدأ العرض ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء قبل أن ينشر على «تويتر» الخميس، ولم يرد مصرف «غولدمان ساكس» على الفور على طلب وكالة «فرانس برس» للتعليق.

واشتكى الموظفون من تدهور صحتهم الذهنية والجسدية بشكل كبير، ويعتقد 77% منهم أنهم كانوا «ضحايا سوء معاملة مهنية»، وقال أحدهم في الوثيقة: «لا أستطيع النوم لأن مستوى القلق لدي ارتفع بشكل حاد».

واشتكى آخر: «كنت أعلم أن الدوام لن يكون من التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرا، لكن لم أكن أعلم أنه سيكون دائما من التاسعة صباحا حتى الخامسة فجرا»، ومن أجل «تصحيح الوضع»، يقترح العرض 80 ساعة في الأسبوع «كحد أقصى لساعات العمل».