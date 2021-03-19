«أمازون» توسع إمبراطوريتها إلى الخدمات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 10:37 مساء
شعار أمازون على هاتف ذكي، (أرشيفية: ا ف ب)

تخوض مجموعة «أمازون» العملاقة في التجارة الإلكترونية مجالا جديدا مع عزمها إطلاق خاصية تتيح للشركات في الولايات المتحدة مدّ موظفيها بخدمات التطبيب من بُعد، وهو مجال يشهد زخما كبيرا منذ بدء الجائحة.

وتتيح خدمة «أمازون كير» التي أطلقت قبل 18 شهرا، لموظفي المجموعة العملاقة في مقرها الرئيسي بولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة، التواصل سريعا في أي وقت مع أطباء أو ممرضين، من خلال المحادثات النصية أو عبر الفيديو عن طريق تطبيق، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مدونة المجموعة.

كما يمكن من خلال «أمازون كير» طلب زيارات طبية إلى المنزل، ما يسمح على سبيل المثال بسحب عينات من الدم أو تلقي لقاح أو الحصول على أدوية بموجب وصفات طبية جرى تقديمها خلال المعاينات الإلكترونية.

وتعتزم «أمازون» توسيع خدمتها للتطبيب من بعد لتشمل كل الشركات الأميركية اعتبارا من الصيف المقبل.

أما خدمة الزيارات الطبية إلى المنازل فستتوسع في مرحلة أولى خلال الأشهر المقبلة إلى بعض المدن الأميركية، بينها العاصمة واشنطن وبالتيمور في ميريلاند شرق الولايات المتحدة.

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