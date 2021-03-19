مشاركة ليبية في المؤتمر الدولي المغاربي لمستجدات التنمية بتونس

المهندس محمد الجهاني. (مؤسسة النفط)

شارك وفد من المؤسسة الوطنية للنفط في فعاليات المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة، الذي قدمت فيه العديد من الورقات البحثية كما تضمن تقديم العروض المرئية لبعض برامج ومشاريع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

وقامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بتقديم ورقة بحثية تحت عنوان «الأثر التنموي لبرامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الوطنية للنفط في ضوء أهداف التنمية المستدامة بمنطقة الهلال النفطي ببلدية البريقة»، وكذلك عرض مرئي لبرامج ومشاريع إدارة التنمية المستدامة.

وحصلت الورقة البحثية المقدمة من إدارة التنمية المستدامة لكل من المشاركين السيد إبراهيم خليفة والسيد محمد الجهاني على التراتيب الأولى ضمن أكثر من 200 ورقة بحثية جرى قبولها لعدد 25 دولة مشاركة.

وتكون وفد المؤسسة الليبية من مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدائم، ومدير إدارة الجيولوجيا بشركة نفوسة للعمليات النفطية، الدكتور نوري الفلو.