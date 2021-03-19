زعيم المعارضة الفنزويلية يعلن الإفراج عن أموال مجمدة لتأمين لقاحات «كورونا»

زعيم المعارضة غوايدو أمام صورة للرئيس مادورو في كراكاس. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، أنه سيأذن باستخدام «أموال مجمدة» في إطار العقوبات المفروضة على بلاده، من أجل شراء لقاحات ضد «كوفيد-19».

وكتب غوايدو على حسابه على «تويتر»: «سنوافق على مشروع اتفاقية لتمويل وصول فنزويلا إلى آلية كوفاكس للقاحات ضد كوفيد-19» بالأموال المجمدة للدولة في الخارج بسبب العقوبات المالية، وفق وكالة «فرانس برس».

ويسيطر غوايدو المدعوم من واشنطن التي تدفع باتجاه رحيل الرئيس نيكولاس مادورو، على الأصول الفنزويلية في الولايات المتحدة.

ولم يذكر غوايدو، الذي تعتبره الولايات المتحدة ودول أخرى رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، مزيدًا من التفاصيل عن الاتفاقية، لكن مصدرًا قريبًا منه ذكر أن الأمر يتعلق بدفعة أولى لتسليم 12 مليون لقاح على مدى عام واحد. وتتعلق المفاوضات بمبلغ يقارب مئة مليون دولار، حسب المصدر نفسه.

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وحجزت فنزويلا ما بين 1.4 و 2.4 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» عبر آلية «كوفاكس» التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية للبلدان الفقيرة، لكن لم يصل أيّ من هذه اللقاحات بعد، بسبب مشكلة ديون فنزويلا لمنظمة الصحة العالمية.

ودعا مادورو أخيرًا منظمة الصحة للبلدان الأميركية إلى الإفراج عن أموال عالقة في بنك إنجلترا من أجل اللقاحات.

وأعلنت فنزويلا التي أطلقت حملة تطعيم ضد «كوفيد-19» في فبراير باستخدام لقاحي «سبوتنيك-في» الروسي و«سينوفارم» الصيني، الإثنين، أنها لن تسمح باستخدام لقاح «أسترازينيكا»؛ بسبب مخاوف من آثار جانبية له.

وسجلت في فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، رسميًا 147 ألفًا و577 إصابة بفيروس «كورونا» بينها 1459 وفاة، وهي أرقام شككت فيها المعارضة في وقت عبرت الحكومة عن قلقها بشأن إصابات جديدة.