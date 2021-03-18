مع تضاعف سعرها.. هل تمثل «بتكوين» خطرا على البيئة؟

صورة رمزية لعملة «بيتكوين» الرقمية. (الإنترنت)

تواجه «بتكوين» التي ارتفع سعرها أضعافًا مضاعفة خلال عام واحد، باستمرار انتقادات بسبب استهلاكها الكبير للطاقة الكهربائية، والتحذيرات المتكررة من أن انتشار العملات الرقمية على نطاق واسع سيؤدي إلى «كارثة بيئية».

يعتبر مؤشر «كامبريدج بتكوين إيليكتريسيتي كونسامبشن إيندكس» أن استهلاك «بتكوين» السنوي من الطاقة الكهربائية قد يصل إلى 128 تيراوات في الساعة، أي 0.6% من إنتاج الطاقة في العالم، ما يزيد بقليل على استهلاك النرويج، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال المحلل في الوكالة الدولية للطاقة جورج كاميا، إن هذه الأرقام «لافتة نسبة إلى بلدان متوسطة الحجم أو إلى تقنيات حديثة أخرى مثل السيارات الكهربائية (80 تيراوات في الساعة سنة 2019)، لكنها معتدلة أكثر مقارنة بتكنولوجيات أخرى مثل هواء التكييف وآلات التهوية التي تستهلك ألفي تيراوات في الساعة سنويًا».

وأشار إلى أن «غوغل» استهلكت 12.2 تيراوات في الساعة سنة 2019، كما أن مجمل مراكز البيانات في العالم، باستثناء تلك التي تُستخدم لتعدين «بتكوين»، تستهلك ما يقرب من 200 تيراوات في الساعة.

ويبدي الخبير الاقتصادي أليكس دو فريس، الذي وضع أحد المؤشرات الأولى في هذا الموضوع سنة 2016، تشاؤمًا أكبر، إذ يعتبر أن الارتفاع الكبير المسجل أخيرًا في سعر «بتكوين» سيرفع استهلاكها للطاقة الكهربائية إلى مستوى يفوق استهلاك كل مراكز البيانات الأخرى.

لماذا تستهلك «بتكوين» كل هذه الطاقة؟

يعود تخصيص مراكز بيانات عملاقة بشأن «بتكوين» حول العالم إلى المكافآت المغرية المرتبطة بها.

- ارتفاع «بتكوين».. دليل على رزانة أم فقاعة مضاربات؟

وتنص قواعد «بتكوين» على أن الأشخاص المشاركين في عمليات التعدين في الشبكة يثبتون عملهم من خلال حل مسائل حسابية معقدة لا ترابط مباشرة بالتبادلات. في المقابل، يحصل هؤلاء تلقائيًا على مكافآت من «بتكوين» كل عشر دقائق.

وهذا أحد المبادئ التأسيسية لأشهر العملات المشفرة التي رأت النور سنة 2008 على يد جهة مجهولة أرادت استحداث عملة رقمية لامركزية، وهو ما يُعرف بـ«إثبات العمل» الرامي لضمان سلامة الشبكة.

واعتبر ميشال روش الذي شارك في إنشاء مؤشر «كامبريدج بتكوين إيليكتريسيتي كونسامبشن إيندكس» أنه «رغم أن الآلات الحديثة تستهلك كميات أقل من الكهرباء، فإن استهلاككم منها سيزيد لتلقي حصة أكبر من بتكوين الممنوح للمشاركين في التعدين. وفي ظل تخطي سعر البتكوين 55 ألف دولار، يعمل المشاركون في التعدين بكامل طاقتهم».

هل لـ«بتكوين» أثر سلبي على البيئة؟

يؤكد المدافعون عن «بتكوين» أنه مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة خصوصًا على صعيد المحطات الكهربائية، يبقى أثر هذه العملة المشفرة محدودًا على البيئة.

غير أن الباحثين في جامعة «نيو مكسيكو» خلصوا في 2019 قبل الارتفاع الجنوني أخيرًا في الأسعار، أن كل دولار تدرّه «بتكوين» يخلّف 49 سنتًا من الأضرار الصحية والبيئية في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، يشير معارضو استخدام العملات المشفرة إلى أن التركز الجغرافي القوي في بعض مناطق العالم، مثل إيران التي تخضع لعقوبات دولية تمنعها من تصدير نفطها والتي تراجعت فيها كلفة الكهرباء بدرجة كبيرة، سجل عدد المشاركين في تعدين «بتكوين» ازديادًا كبيرًا إذ تتيح العملات المشفرة لهؤلاء الإفلات من رقابة واشنطن.

وقال ميشال روش إن «إيران تستحوذ على 5% إلى 10% من نشاطات تعدين بتكوين»، ولفت إلى أن المشاركين الصينيين في التعدين يستفيدون في جزء من السنة من الإنتاج القوي للطاقة المائية في جنوب البلاد. لكن في موسم انحباس الأمطار، ينتقلون إلى الشمال حيث الكهرباء تُنتج على الفحم البني الذي يسبب تلوثًا كبيرًا.

ولفت إلى أن «البصمة الكربونية للبتكوين تتبدل بصورة كاملة بين شهر وآخر».

وأوضح بنجامن جونز المشارك في دراسة جامعة «نيو مكسيكو» أن «المسألة تتعلق بمعرفة الآثار الإيجابية الصافية التي سيؤتي بها بتكوين على المجتمع بعد أخذ الكلفة في الاعتبار».

هل التغيير ممكن في نظام «بتكوين»؟

يترافق انتشار «بتكوين» على نطاق واسع مع ارتفاع في حدة الانتقادات. وتعتزم العملة الافتراضية الثانية وهي «إيثيروم» الانتقال من نظام «إثبات العمل» إلى آخر أقل استهلاكا للطاقة من شأنه تفادي الاستعانة بجزء من المعالجات.

لكن من الصعب رؤية «بتكوين» تسلك هذا التغيير عينه الذي من شأنه الحد من الطابع اللامركزي والآمن للشبكة.

ولفت روش إلى أن نظام «إثبات العمل متجذر بشدة في قيم بتكوين وثقافتها لدرجة أن تغييره سيشبه مسا بالقدسية»، مذكّرا بفشل كل المحاولات السابقة في إحداث تغيير عميق في نظام العملات المشفرة.