أسعار النفط تواصل التراجع بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 08:46 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط الخميس، لليوم الخامس على التوالي، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا مستمرا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما خيم الوباء الدائم على توقعات الطلب.

ونزل خام برنت 37 سنتا أو 0.5% إلى 67.63 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.6% أمس الأربعاء، وانخفض النفط الأميركي 32 سنتًا ، أو 0.5%، إلى 64.28 دولار للبرميل ، بعد أن هبط 0.3% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات حكومية أميركية أمس، ارتفاع مخزونات الخام لرابع أسوبع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب للإغلاق بسبب طقس شديد البرودة.

وعلى صعيد الطلب، خفف التباطؤ في بعض برامج الدول للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، واحتمال فرض المزيد من القيود للسيطرة على الجائحة، توقعات الانتعاش في استخدام الوقود.

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