«رينو» الأكثر تضررا.. انخفاض جديد في سوق السيارات الأوروبية في فبراير

صورة مركبة لشعار مجموعة «فيات كرايسلر» في 6 مارس 2019 في جنيف وشعار مجموعة «بيجو ستروان» في ألمانيا في 9 نوفمبر 2017. (أ ف ب)

سجّلت سوق السيارات الأوروبية انخفاضًا بنسبة 19.3% على أساس سنوي، وفقًا للأرقام الصادرة، الأربعاء، عن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.

وقال الاتحاد في بيان، إن «تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 وعدم اليقين الاقتصادي، ما زالا يلقيان بثقلهما على الطلب». مع بيع 771 ألفًا و486 سيارة في الاتحاد الأوروبي، فبراير أدنى مستوى له منذ 2013 وهو عام سيّئ آخر لقطاع صناعة السيارات، وفق وكالة «فرانس برس».

من بين الأسواق الرئيسية، تبدو إيطاليا الأكثر قدرة على المقاومة (-12.3%) متجاوزة فرنسا (-20.9%). وفي ألمانيا، تراجعت السوق بنسبة 19%، وبقيت إسبانيا عند مستوى منخفض جدًا (-38,4 في المئة) منذ بداية الأزمة.

ومن بين الأسواق المتوسطة الحجم، تباطأ الانخفاض في السوق البولندية (-2%) لكن السوق البلجيكية بقيت عند مستوى منخفض (-21.9%). فقط السويد (+ 5.3%) وإيرلندا (+ 4.9%) تشهدان نموًا في سوقيهما مقارنة بالشهر الأخير من العام 2020 قبل الجائحة.

وما زالت السوق البريطانية عند مستوى منخفض جدا (-35.5%). من بين مجموعات السيارات الرئيسية، تعتبر «رينو» الأكثر تضررًا من تباطؤ السوق إذ تم بيع 72132 سيارة (-27.9%).

وسجّلت شركة فولكسفاغن انخفاضًا بنسبة 17.4% لكنها ما زالت متقدمة على مجموعة «ستيلانتيس» الجديدة وهي نتيجة اندماج «فيات كرايسلر» و«بيجو سيتروين» (-21.7%). وهبط سهم «هيونداي كيا» 18.7%، و«بي إم دبليو» 9.1% و«تويوتا» 11.4% و«ديملر» 19.3% و«فورد» 19.5%.