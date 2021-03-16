أسعار النفط تواصل التراجع مع ارتفاع مخزونات أميركا من الخام

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، الثلاثاء، مع ازدياد مخزونات الولايات المتحدة من النفط، كما ارتفع المخاوف بشأن مخاطر الطلب بعد إيقاف دول مثل ألمانيا وفرنسا التطعيمات ضد فيروس «كورونا» المستجد.

ونزل خام برنت 49 سنتا أو 0.7% إلى 68.39 دولار، بعد أن هبط 0.5% أمس الإثنين، وهبط الخام الأمريكي 47 سنتا أو 0.7% إلى 64.92 دولار للبرميل، بعد أن تراجع 0.3% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وتخطط ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لتعليق التطعيم بلقاح «أسترازينيكا بي إل سي» بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة، رغم أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا توجد صلة مؤكدة للقاح بتلك الأعراض، ما أدى إلى تعميق المخاوف بشأن تأخر حدوث انتعاش اقتصادي من الوباء في أوروبا، وهي من أكثر المناطق تضررا في العالم.

وأدى الوباء إلى تراجع حاد في الطلب على النفط، لكن الأسعار عادت إلى مستوياتها قبل الأزمة الصحية العالمية، لكنها لم تستقر.