«البنك الدولي» يخصص 300 مليون دولار للفقراء في تونس

البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن البنك الدولي، الإثنين، أنه سيخصص 300 مليون دولار لمساعدة نحو مليون عائلة فقيرة في تونس.

وذكر فريد بلحاح، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن شرط حصول تونس على هذا الدعم هو الشفافية والنجاعة، وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة، بحسب «رويترز».

وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إن «رصد 300 مليون دولار لفائدة الطبقات الهشّة في تونس موضوع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج».

ومنذ الذكرى العاشرة للثورة في ينايرالماضي، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وفرص العمل. وألقت السلطات القبض على أكثر من 1600 شخص خلال الاحتجاجات التي شهدت مواجهات عنيفة.