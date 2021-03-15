أسعار النفط تتجه صوب 70 دولارا للبرميل مع انتعاش الاقتصاد الصيني

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع توجه خام «برنت» صوب 70 دولارا للبرميل، حيث أظهرت البيانات تسارع انتعاش الاقتصاد الصيني بداية العام الجاري، ما عزز توقعات الطلب على الطاقة في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 47 سنتا أو 0.7% إلى 69.69 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 66.10 دولار للبرميل بارتفاع 49 سنتا أو 0.8%، حسب وكالة «فرانس برس».

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في الفترة من يناير إلى فبراير، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفعت بيانات إنتاجية المصافي اليومية بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبشكل منفصل، خفضت شركات الطاقة الأميركية الإنتاج لدعم الأسعار، كما جاء قرار مماثل من السعودية.