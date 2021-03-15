أسعار النفط تتجه صوب 70 دولارا للبرميل مع انتعاش الاقتصاد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 08:40 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع توجه خام «برنت» صوب 70 دولارا للبرميل، حيث أظهرت البيانات تسارع انتعاش الاقتصاد الصيني بداية العام الجاري، ما عزز توقعات الطلب على الطاقة في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 47 سنتا أو 0.7% إلى 69.69 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 66.10 دولار للبرميل بارتفاع 49 سنتا أو 0.8%، حسب وكالة «فرانس برس».

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في الفترة من يناير إلى فبراير، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفعت بيانات إنتاجية المصافي اليومية بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبشكل منفصل، خفضت شركات الطاقة الأميركية الإنتاج لدعم الأسعار، كما جاء قرار مماثل من السعودية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة المنتخب الوطني لمباراتي تونس وتنزانيا في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد أن من واجب بلادها «حماية مسلميها»
دولى
ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
السلطات الصحية في إيرلندا تعلق استخدام لقاح «استرازينيكا»
دولى
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«فرانس برس»: تظاهرات للحراك في الجزائر غداة إعلان موعد الانتخابات
عربى
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
«دبلوماسية اللقاحات» .. تحالف في مواجهة الصين
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الطماطم تمنع نمو الخلايا السرطانية