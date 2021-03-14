«فولكسفاغن» تعلن خطة لإلغاء آلاف الوظائف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 06:16 مساء
شعار مجموعة فولكسفاغن في مقرها الألماني في فولفسبورغ. (أ ف ب)

أعلن عملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاغن، الأحد، خطة لإلغاء ما يصل إلى خمسة آلاف وظيفة بحلول العام 2023.

ووفق المجموعة، تهدف خطة إلغاء الوظائف إلى تمويل الانتقال نحو صناعة العربات الكهربائية. وقالت فولكسفاغن في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع اللجنة الممثلة للموظفين حول «مجموعة شاملة من التدابير بناء على السن لتنظيم» نفقات الأجور، وفق «فرانس برس».

وتوقعت المجموعة أن «ما يصل إلى 900 موظف» سيقدمون طلبات تقاعد مبكر على المدى القصير. إضافة إلى ذلك، سيغادر الشركة بين ألفين وأربعة آلاف موظف في إطار الوقف التدريجي للنشاط.

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