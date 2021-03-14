أعلى نسبة مسافرين في المطارات الأميركية منذ مارس 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 08:48 صباحا
طائرة بوينغ 737 ماكس في مصنع الشركة في رنتون، 8 ديسمبر 2015. (فرانس برس)

سجّلت المطارات في الولايات المتّحدة الجمعة الماضي أعلى حركة للمسافرين منذ عام، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة أمن النقل «تي إس إيه»، بعد أن كانت جائحة كوفيد-19 قد تسبّبت في توقّف حركة النقل الجوّي في البلاد.

وخلال نهار الجمعة، سُجّل وجود أكثر من 1.35 مليون مسافر في المطارات الأميركيّة، وهو أعلى رقم منذ 15 مارس 2020 عندما سافر 1.5 مليون شخص.

ورغم ذلك فإنّ هذا الرقم لا يُمثّل سوى نحو نصف العدد المعتاد للمسافرين في مثل هذه الفترة من العام. وكانت أعلى نسبة سابقة للمسافرين خلال الأزمة الصحّية قد سُجّلت في الثالث من /يناير، مع قرابة 1.33 مليون مسافر.

ويُعاود كثير من الأميركيّين الذين تلقّوا اللقاحات المضادّة للفيروس، السفر عبر الجوّ.

وفي الولايات المتّحدة، تلقّى 68.9 مليون شخص جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادّة لكوفيد-19، وتمّ تطعيم 36.9 مليون شخص في شكل كامل، أي ما نسبته 11.1% من سكّان البلاد، وفقًا لبيانات صادرة السبت عن المراكز الأميركيّة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

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