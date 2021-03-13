شركة «777 بارتنرز» تعقد صفقة مع «بوينغ» بقيمة 3 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 02:12 مساء
طائرة بوينغ 737 ماكس. (الإنترنت)

طلبت شركة «777 بارتنرز» الاستثمارية 24 طائرة من شركة بوينغ من طراز «737 ماكس 8»، في صفقة تصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار مع إمكانية لطلب 60 طائرة إضافية، وفق ما أعلنت الشركتان.

وتبلغ قيمة الطلبية 2.9 مليار دولار في وقت  تحاول شركة صناعة الطيران الضخمة التعافي من الأزمة التي أثارها وقف تشغيل طائرات «ماكس» حول العالم لمدة 20 شهرا بعد حادثتي تحطّم داميتين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولم يُسمح للطائرات بالعودة إلى الأجواء إلا في أواخر 2020، لكن الشركة عانت أيضا من انهيار قطاع السفر جرّاء وباء «كوفيد-19».

وأفاد نائب رئيس قسم التسويق والمبيعات في «بوينغ» إحسان منير أنه «طلب مهم يعكس إيمان (777 بارتنرز) بطائرات (737-8) والتعافي الذي ينتظر السوق»، وجرى إلغاء أو تحويل 655 طلبية طائرات من «بوينغ» العام الماضي. وفي فبراير، تجاوزت عمليات الإلغاء عدد الطلبات التي تلقتها الشركة.

وذكرت «777 بارتنرز» ومقرها ميامي أنها ستستخدم طائرات «ماكس» ذات الممر الواحد في إطار «الاستثمارات المتزايدة (التي تقوم بها) في الناقلات منخفضة الكلفة حول العالم».

وأفاد مؤسس والمدير المشارك «777 بارتنرز» جوشوا واندر أن الاستهلاك الأقل للوقود لدى طائرات «ماكس» سيساعد الشركاء على خفض الأسعار.

وأوضح في بيان أن «تقشّف الناقلات التقليدية حول العام خلق فرصة سوقية غير مسبوقة للشركات المشغلة المرنة والفعالة من حيث التكلفة، ستمكّن هذه الطائرات الجهات المشغلة التابعة لنا من تسريع التعافي في وجهاتها».

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