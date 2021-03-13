البنك الأفريقي: اقتصاد أفريقيا سيعاود النمو في 2021 لكن مع تزايد الفقر والدّين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 11:22 صباحا
رجل يعقم متجرا في دكار عاصمة السنغال. 11 مايو 2020. (أ ف ب)

قال البنك الأفريقي للتنمية إنّ اقتصاد القارة سيعاود النمو في شكل إجمالي خلال العام 2021 بعد الركود الذي سبّبته جائحة «كوفيد-19»، فيما حذر من أن الفقر والدّين العام سيواصلان الارتفاع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتسبب الركود با نكماش اقتصادي بنسبة 2.1% بعموم أفريقيا هو الأول خلال 50 عاما، لكنّه سيفسح المجال لنمو بنسبة 3.4% هذا العام، على ما ذكر المصرف في تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي في 2021.

ويتوقع صندوق النقد الدوليّ نموا بنسبة 3.1% أقل تفاؤلا من المصرف الأفريقي الذي تقوم مهمته على تمويل الاستثمار في البلدان الأفريقية وتقديم المشورة والمساعدة التقنية لمشروعات التنمية.

وتوقع المصرف الأفريقي للتنمية حدوث أقوى انتعاش لاقتصادات مثل المغرب وتونس وموريشيوس التي تعتمد على السياحة بنسبة 6.2%، رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي لديها في شكل أكبر العام الفائت.

وتوقع المصرف أن تحقق البلدان المصدّرة للنفط والمواد الخام مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا وجنوب أفريقيا نموا بنحو 3%، فيما تحقق الاقتصادات الأكثر تنوعا مثل ساحل العاج وإثيوبيا نموا بنحو 4.1%، بعدما عانت بالفعل من آثار أقل حدة للجائحة في 2020.

وسلّط تقرير المصرف الضوء على أنّ 39 مليون شخص إضافي قد يقعون تحت خط الفقر الحاد البالغ 1.9 دولار في اليوم الواحد، في زيادة على الرقم البالغ نحو 30 مليون شخص العام الفائت.

وقد يتأثر ما مجموعه 465 مليون شخص في أفريقيا بالفقر المدقع، نحو ثلث سكان القارة، في انتكاسة كبيرة بعد عقدين من التراجع الثابت.

وقال التقرير: «كان لصدمة الجائحة والأزمة الاقتصادية التي أعقبتها آثار مباشرة على توازن الموازنات وأعباء الديون».

وتضاعف العجز تقريبا العام الماضي لنحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكتب رئيس المصرف أكينوومي أديسينا في التقرير: «نحن بحاجة إلى معالجة الدّين في أفريقيا وتحديات تمويل التنمية بالشراكة مع المجتمع الدوليّ» والدائنين من القطاع الخاص.

لكنّه أيضا حضّ قادة القارة على اتخاذ «إصلاحات جريئة للحد من كل أشكال التسرب في الموارد العامة وتحسين تعبئة الموارد المحلية وتعزيز الشفافية».

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