«صندوق النقد»: خطة بايدن لها «آثار إيجابية» على الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 09:21 مساء
مقر صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الناطق باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، أن خطة التحفيز الاقتصادي الأميركية سيكون لها «آثار إيجابية» على النمو العالمي، لكنه أوصى بمراقبة المخاطر المحتملة لضخ كميات هائلة من الأموال في أكبر اقتصادات العالم.

وقال غيري رايس خلال مؤتمر صحفي إن الخطة الأميركية سيكون لها «آثار إيجابية على بقيّة الاقتصاد العالمي»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «من المتوقع أن تستفيد معظم الدول من زيادة الطلب الأميركي على السلع الأساسية وكذلك واردات السلع والخدمات». وتابع أن ذلك «سيساهم في النمو والتعافي العالميين». لكنه حذّر أنه «في الوقت ذاته، علينا الانتباه إلى المخاطر ويجب على الدول بالطبع أن تكون يقظة (...) من أي مخاطر محتملة». ولم يستبعد حصول تعزيز كبير في نسب الفائدة، وبالتالي «كما هو الحال دائما، يجب مراقبة المخاطر المحتملة».

خطة التعافي الأميركي
وفيما يتعلق بالتأثير المنتظر للخطة على الاقتصاد الأميركي، يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا تحقيق نمو إضافي بين 5 إلى 6% على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وكان الصندوق قد قدر في يناير نمو الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة 5,1% عام 2021. وأوضح غيري رايس أن ذلك يعني مراجعة التوقع ورفعه، وكذلك رفع التوقعات بخصوص النمو العالمي. ومن المنتظر أن ينشر الصندوق توقعاته المحدثة في 6 أبريل. حتى ذلك الحين، ستجري المؤسسة «تحليلا معمقا أكثر» حول تأثير خطة التعافي الأميركي، وفق الناطق باسم الصندوق.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في يناير توقعات النمو العالمي، من 5,2% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي إلى 5,5%، نتيجة تسريع حملات التلقيح وخطط الدعم الاقتصادي الحكومية. وأوضح رايس أنه في بيئة «حيث تكاليف التمويل بالدولار الأميركي منخفضة بشكل استثنائي»، يجب على الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنوك المركزية في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة «إدارة مخاطر التعزيز المفاجئ في الظروف المالية بعناية». ونشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الثلاثاء توقعات محدثة قدّرت فيها أن النمو العالمي سيصل إلى 5,6% عام 2021.

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