تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 10:35 صباحا
عامل في محطة وقود في العاصمة التونسية يزود سيارة بالغاز الطبيعي. (أرشيفية: رويترز)

رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر في إطار جهود لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.

وقالت وزارة الطاقة في بيان، إن سعر لتر البنزين سيرتفع، الخميس، من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار.

وحث صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة «الهشة» في ظل «أزمة مالية وسياسية حادة»، وفق وكالة «رويترز».

وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات. وبلغ العجز المالي 11.5% في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«شبكة العدالة الضريبية»: الإمارات تدخل قائمة أول عشر ملاذات ضريبية
اقتصاد
الأهلي بنغازي يفقد نتيجة مباراته أمام أنيمبا في دور مجموعات «الكونفدرالية»
رياضة محلية
تعرف على نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
بوتين وإردوغان يطلقان مرحلة جديدة من مشروع بناء مفاعل نووي تركي
دولى
بالفيديو.. القبض على مشجع أطلق إنذار الحريق في فندق برشلونة قبل موقعة سان جيرمان
رياضة عالمية
الشامخ القذافي.. هداف «التعاون» المتخصص في قص شريط أهداف الملاعب الجديدة
رياضة محلية
البوزيدي لـ«بوابة الوسط»: منتزه الشرشارة سيتحول إلى مركز للمنتخبات قريبا
رياضة محلية
الدامجة مديرا فنيا للوحدة بعد 24 ساعة من استقالته من تدريب السويحلي
رياضة محلية
العلماء يوصون بالكمامة الثلاثية لمواجهة «كورونا».
طب وصحة
أحد «رجالات ظل» فرنسا بالملف الليبي يعدد العقبات أمام السلطة الجديدة
ليبيا
أبرز الأزمات والفضائح في تاريخ العائلة الملكية البريطانية
منوعات
1.13 مليون برميل يوميا متوقع في مارس.. صعود ليبيا كأكبر مصدر للنفط في البحر ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أرخص 4 سيارات كهربائية في الأسواق