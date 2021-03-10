«يونيليفر» تزيل مصطلح «عادي» من منتجات التجميل لمكافحة التمييز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 مارس 2021, 11:11 صباحا
شعار شركة يونيليفر, (أ ف ب)

أعلنت شركة «يونيليفر» الثلاثاء، أنها ستتوقف عن استخدام كلمة «عادي» لمنتجات التجميل الخاصة بها، في محاولة لتقديم صورة أكثر شمولية وإنصافا لعلاماتها التجارية الخاصة بالعناية الشخصية.

وغالبا ما تُستخدم كلمة «عادي» في منتجات التجميل لوصف نوع البشرة، العادية إلى الدهنية على سبيل المثال.

وأوضحت المجموعة العملاقة في بيان أن «قرار إزالة كلمة عادي هو واحدة من الخطوات العديدة»، التي تتخذها لوضع حد «لمُثُل الجمال الضيقة»، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن جهودها «للمساعدة في إنهاء التمييز والدعوة إلى رؤية أكثر شمولية للجمال»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «يأتي ذلك في وقت تكشف بحوث عالمية حول تجارب الناس في هذه الصناعة، أن استخدام كلمة عادية لوصف الشعر أو البشرة، يجعل معظم الناس يشعرون بأنهم غير مشمولين».

وتابعت الشركة أنه بالإضافة إلى إزالة كلمة «عادي» فإن «يونيليفر» لن «تعدّل رقميا شكل جسم الشخص أو حجمه أو لون بشرته في إعلاناتها، وستزيد من عدد الإعلانات التي تصور أشخاصا من مجموعات مختلفة غير ممثلة بشكل كاف».

وقال رئيس قسم التجميل في «يونيليفر»، صاني جين، إن الهدف هو التخلص من الصور النمطية والتوصل إلى «تعريف أكثر شمولية للجمال».

وأضاف: «نحن نعلم أن إزالة كلمة عادي من منتجاتنا لن تحل وحدها المشكلة، لكنها خطوة مهمة إلى الأمام».

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