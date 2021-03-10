أسعار النفط تتراجع مع جني المستثمرين الأرباح

منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع جني المستثمرين الأرباح، بينما يتطلعون إلى بيانات المخزونات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء؛ بحثا عن مؤشرات بشأن اتجاه الأسعار التالي.

وهبط خام برنت لشهر مايو 56 سنتا أو 0.8% إلى 66.96 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 63.56 دولار للبرميل منخفضا 45 سنتا أو 0.7%، حسب وكالة «رويترز».

واكتسبت الأسعار دعما الأسبوع الماضي من قرار «أوبك+» بالإبقاء إلى حد كبير على تخفيضات الإنتاج في أبريل، ثم قفزت بعد ذلك في البداية الإثنين، مع ارتفاع سعر خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، بعد هجمات حركة الحوثيين على معقل النفط السعودي، قبل أن تهدأ مع هدوء حالة الإنذار.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مارس، وفقًا لمصادر تجارية، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي.

من المتوقع صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة اليوم، كما ينتظر أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى إعادة تشغيل المزيد من إمدادات الخام الأميركية.