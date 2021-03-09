الإمارات تصدر رخصة تشغيل للوحدة الثانية من محطة براكة النووية

محطة براكة للطاقة النووية. (الإنترنت)

قال مسؤول في قطاع الطاقة بالإمارات، يوم الثلاثاء، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في البلاد أصدرت رخصة تشغيل للوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية.

وتقع المحطة في منطقة الظفرة بالعاصمة أبوظبي، وهي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتأتي ضمن مساعي البلد المنتج للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيه، وفق «رويترز».

العمليات التجارية

وجرى توصيل الوحدة الأولى من محطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس، ووصلت في ديسمبر إلى مئة بالمئة من قدرة المفاعل على توليد الطاقة أثناء الاختبارات.

ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التجارية للوحدة الأولى هذا العام، حسبما قاله للصحفيين حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والممثل الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واجه المشروع تأخيرات، بعضها يتعلق بتدريب العاملين، إذ بدأت الإمارات العمل في القطاع النووي من الصفر. وبدأ بناء الوحدة الأولى في 2012 وكان من المتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة في 2017، لكن هيئة الرقابة النووية لم تمنح ترخيصًا للشركة المشغلة نواة للطاقة حتى فبراير 2020.

محطة براكة النووية

وتقدمت نواة أول مرة بطلب للحصول على رخصة تشغيل الوحدتين في 2015. وستضم محطة براكة عند استكمال بنائها الذي تتولاه شركة كوريا للطاقة الكهربائية أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميغاوات، أي ما يغطي نحو 25 بالمئة من ذروة الطلب في الإمارات.

وأشار الكعبي إلى استكمال بناء 94 بالمئة من الوحدة الثالثة و87 بالمئة من الوحدة الرابعة. وردًّا على سؤال عن أمن المحطة، قال الكعبي إنه جرى اتخاذ إجراءات لحماية الموقع من التهديدات المادية والإلكترونية، دون أن يذكر تفاصيل.

كانت جماعة الحوثي في ​​اليمن، قالت في 2017 إنها أطلقت صاروخًا على المنشأة. ونفت السلطات الإماراتية ذلك.