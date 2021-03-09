منظمة «OECD» ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6% في 2021

شعار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المعروفة اختصارًا بـ«OCDE» (أ ف ب).

رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي «OECD» الثلاثاء بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6% في 2021 بعدما كان 4.2% معولة على آلاثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم.

وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة الثلاثاء: «تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعا مع القيود» المفروضة، لكنها دعت المسؤولين «إلى تسريع إنتاج اللقاحات» المضادة لفيروس «كورونا».