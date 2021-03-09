خطة بايدن للنهوض الاقتصادي ستعطي دفعا فوريا للنمو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 08:47 صباحا
مقر كونغرس في واشنطن، 29 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

ستغرق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاقتصاد الوطني بالسيولة في الأيام التي ستعقب التصويت الثلاثاء على خطة مساعدة بقيمة 1900 مليار دولار، مع توقع مفعول ضخم على النمو يعود بالفائدة على الأسر والشركات معا.

ويفترض أن تعطي التدابير المتخذة هذه السنة دفعا للنمو في الولايات المتحدة من ثلاث نقاط إضافية إلى +7% كما قال كبير خبراء الاقتصاد لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، غريغوري داكو، لوكالة «فرانس برس».

وقال داكو إن «الأسر الأميركية ستكون محرك النهوض»، موضحا أن الأسر ذات الدخل المحدود ستستفيد من «التحويلات السخية» في الموازنة التي يبلغ مجموعها نحو 900 مليار دولار، بما في ذلك الشيكات المباشرة ومخصصات البطالة الإضافية والائتمانات والإعفاءات الضريبية.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عشية الدراسة النهائية لمشروع القانون في مجلس النواب، «أنها رزمة المساعدات التي نحتاجها لتحريك اقتصادنا وإعادته إلى مستوى ما قبل الجائحة».

وكان الاقتصاد الأميركي الأول في العالم ليتقلص بمعدل 3.5% العام الماضي، الذي كان أسوأ سنة منذ الحرب العالمية الثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنتر يعبر أتالانتا وسط مساعيه نحو المنافسة بعد طول غياب
رياضة عالمية
ماذا دار في جلسة «منح الثقة» بمجلس النواب اليوم؟
ليبيا
تظاهرات في مختلف أنحاء آسيا لمناسبة اليوم العالمي للمرأة
دولى
اللواء خالد المحجوب يعلن تفاصيل اجتماع لجنة المراقبين الدوليين في بنغازي
ليبيا
وفاة لاعب مصري ابتلع لسانه خلال المباراة
رياضة عالمية
السباق الدولي حول «كعكة» إعادة الإعمار يعود مع تشكيل السلطة الجديدة
ليبيا
نواب يطرحون ملاحظات في جلسة منح الثقة
ليبيا
فرانس برس: إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
عربى
القبلاوي: سفير مالطا يصل إلى طرابلس ويباشر مهامه
ليبيا
عقيلة صالح يصل مقر انعقاد جلسة «النواب» في سرت
ليبيا
دبيبة في كلمة للنواب: أناشدكم تغليب مصلحة الوطن وألا تفوتوا فرصة توحيد المجلس
ليبيا
مجموعة عمل حقوق الإنسان المعنية بليبيا تدعو إلى الالتزام بتمثيل المرأة بنسبة 30%...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأرز بديلا للبوتوكس