«أستون مارتن» تصنع سياراتها الكهربائية في بريطانيا اعتبارا من 2025

رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي مع أندي بالمر رئيس شركة استون مارتن، 29 مارس 2018. (أ ف ب)

ستبدأ شركة صناعة السيارات الفاخرة «أستون مارتن» إنتاج كل طرازاتها الكهربائية في المملكة المتحدة اعتبارا من العام 2025، وفق ما أعلن رئيسها التنفيذي لورانس سترول خلال مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز».

وقال سترول في المقابلة التي نشرتها الصحيفة الأحد «سيتم إنتاج السيارات الرباعية الدفع في ويلز والسيارات الرياضية هنا في غايدون»، وفق «فرانس برس».

نسخة هجينة

وستطرح «أستون مارتن» نسخة هجينة من سيارتها «دي بس إكس» الرباعية الدفع هذا العام، ثم طرازات أخرى اعتبارا من العام 2023 قبل أن تنتج سيارات كهربائية 100 في المئة بدءا من العام 2025.

وفي المجموع، يعمل 2500 شخص في غايدون وسط إنكلترا وسانت أثان في ويلز. وأعلنت الشركة العام الماضي عن تسريح 500 موظف كجزء من إعادة الهيكلة في خضم الأزمة التاريخية التي ضربت قطاع صناعة السيارات، وهو واحد من أكثر القطاعات تضررا بالوباء.

وفي اوائل العام 2020، أنقذ الملياردير الكندي لورانس سترول شركة «أستون مارتن» المعروفة بكونها العلامة التجارية المفضلة للعميل السري جيمس بوند، من الإفلاس.