اشتعال النيران بخط أنابيب غاز في سيبيريا

خزان للغاز الطبيعي أثناء بنائه في شبه جزيرة يامال في الدائرة القطبية الشمالية. (أ ف ب)

اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز يقع في عمق نهر متجمد في سيبيريا، ما أثار مخاوف من احتمال حدوث تلوث، وفق ما ذكر ممثل عن لجنة التفتيش الفنية الفدراليّة «روستخنادزور» الأحد.

وقال الناطق باسم اللجنة، أندريه فيل، إن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال تأثر نحو 700 طن من خليط غاز البترول المسال (البروبان والبيوتان).

وقالت شركة سيبور الروسية للصناعة البتروكيماوية، المالكة لخط الأنابيب، إن تسرب الغاز، السبت، تسبب في حريق اندلع لمدة قصيرة في نهر أوب، المغطى بالجليد والثلوج في هذا الوقت من العام، في إقليم خانتي-مانسي ذاتي الحكم. وأكدت الشركة أن الكارثة حدثت على بعد 44 كيلومترًا من أماكن مأهولة، ولم تسفر عن وقوع ضحايا ولا تشكل «خطرًا على السكان والبيئة».

حرق النفط المتبقي

وأكدت سيبور أن النفط المتبقي سيتم حرقه في المرافق المخصصة لهذا الغرض. لكن الناطق باسم «روستخنادزور» اعتبر في منشور على صفحته في تطبيق «إنستغرام» أن «التصريحات التي تشير إلى عدم وجود خطر على البيئة تثير شكوكًا جدية».

وأشار مسؤول سيبور في المنطقة، ألكسندر تيبلياكوف، الأحد إلى أنه تمت السيطرة على الحريق وأن الشركة تتحمل مسؤولية عواقبه المحتملة بالكامل. وأفاد بيان عن السلطات المحلية بوجود 27 شخصًا و12 آلة في الموقع. وأضاف: «تجري السيطرة على ضغط (خط أنابيب الغاز) في موقع الكارثة». ويعد التلوث الصناعي شائعًا في روسيا بسبب البنى التحتية المتهالكة والافتقار إلى الرقابة.

وفي مطلع فبراير، تم تغريم شركة «نورنيكل» المنجمية العملاقة مبلغًا قدره 146.2 مليار روبل (1.6 مليار يورو) بعد تسرب 21 ألف طن من الوقود إلى مجرى مائي في أقصى الشمال الروسي؛ ما تسبب بتلوث واسع في نهاية مايو 2020.