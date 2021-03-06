فنزويلا تصدر أوراقا نقدية لمواجهة التضخم.. كيلو طماطم و8 قطع خبز و250 مل صودا بـ«مليون»

أشخاص ينتظرون عند محطة حافلات في كراكاس في 28 يناير 2021, (أ ف ب)

أعلن البنك المركزي الفنزويلي الجمعة أنه سيوسّع نظامه النقدي من خلال إصدار ثلاث أوراق نقدية جديدة، من بينها واحدة تبلغ قيمتها مليون بوليفار، في ظل التضخم الجامح.



وهذه الأوراق النقدية الجديدة التي تبلغ قيمتها 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار سيبدأ التداول بها تدريجيا اعتبارا من 8 مارس 2021 من أجل تلبية حاجات الاقتصاد الوطني، وفق ما قالت الجهة المصدرة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس».



لكن هذه الأوراق مجتمعة لا تمثل ما يعادل دولارا أميركيا الذي يستبدل حاليا بـ1.88 مليون بوليفار.



تضخم تاريخي

ويبلغ سعر كيلوغرام من الطماطم وثماني قطع خبز و250 ملليتر صودا أو صابون رديء النوعية، نحو مليون بوليفار في اقتصاد فنزويلي يعاني للسنة الرابعة من التضخم المفرط الذي وصل إلى نحو ثلاثة آلاف بالمئة في 2020.

وتم استبدال الدولار عمليا بالبوليفار، وأصبح الدولار العملة الفعلية في فنزويلا. وفي المتاجر، تعرض الأسعار بالدولار ويتم الدفع بالعملات الأجنبية.

ومن أجل الدفع بالعملة المحلية، يستخدم السكان المحليون عادة بطاقة ائتمان أو يجرون تحويلا مصرفيا.

وتستخدم غالبية البوليفار الورقي في وسائل النقل العام. وكان النظام النقدي قد تم توسيعه سابقا في يونيو 2019.