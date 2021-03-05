«فرانس برس»: ارتفاع أكبر مما كان متوقعا لعدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة

لافتة لمحل على وشك الإغلاق في بروكلين بنيويورك، 1 ديسمبر 2020 (أ ف ب).

أعلنت وزارة العمل الأميركية الجمعة أن عدد الوظائف التي أحدثت في الولايات المتحدة سجل ارتفاعا كبيرا في فبراير معظمها في الحانات والمطاعم، بسبب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد-19» وقبل طفرة اقتصادية صغيرة متوقعة في الربيع، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الوزارة إنه جرى إحداث 379 ألف وظيفة في فبراير أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه في يناير الذي جرى تعديل أرقامه بشكل كبير لتصل إلى 166 ألفا بدلا من 49 ألفا جرى الإعلان عنها من قبل، والرقم أكبر أيضا من مئتي ألف كان يتوقعها المحللون.

من جهة أخرى، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.2% بدلا من 6.3% في شهر يناير الماضي.