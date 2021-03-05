رئيس «تويتر» يستحوذ على منصة «تايدل» للموسيقى بقيمة 297 مليون دولار

من اليمين مغني الراب جاي زي ورئيس شركة «تويتر» جاك دورسي. (الإنترنت)

أعلنت مجموعة شركات «سكوير» للدفع الرقمي بإدارة جاك دورسي وهو أيضا رئيس «تويتر»، الخميس استحواذها على منصة «تايدل» الموسيقية للبث التدفقي المملوكة لنجم الراب جاي زي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وستدفع شركة «سكوير» 297 مليون دولار بصورة أموال نقدية وأسهم للحصول على أكثرية الأسهم في «تايدل»، مشيرة إلى أن «هذا الاستحواذ يوسع الاستراتيجية العمودية التي تعتمدها سكوير إلى هدف جديد: الموسيقيون».

ولفت دورسي عبر حسابه على «تويتر» إلى أن «هذا الأمر يُختصر بفكرة بسيطة تقوم على إيجاد طرق جديدة لدعم عمل الفنانين، والأفكار الجديدة تظهر عند التقاطعات، ونعتبر أن ثمة صلة قوية بين الموسيقى والاقتصاد»، وكان جاي زي، واسمه الحقيقي شون كوري كارتر، قد اشترى «تايدل» في مقابل نحو 56 مليون دولار سنة 2015، غير أن الخدمة لم تنجح في مقارعة «سبوتيفاي» و«آبل ميوزيك».

ويملك نجوم آخرون في عالم الموسيقى أسهما في الشركة، بينهم مادونا وأليشا كيز وريهانا وبيونسيه زوجة جاي زي، أما «تايدل» التي تضم مكتبتها الموسيقية أكثر من 70 مليون أغنية و250 ألف فيديو، فتؤكد أنها تتمايز عن منافسيها من خلال تقديمها عن طريق اشتراك بقيمة 19.99 دولار، تجربة سمعية مميزة بـ«جودة صوت عالية»، وتتيح المنصة للمستخدمين في نحو خمسين بلدا اشتراكا بقيمة أدنى مقابل 9.99 دولار شهريا.

وكتب جاي زي عبر «تويتر» منذ البداية، قلت إن «تايدل أكثر من خدمة موسيقية عبر البث التدفقي، وبعد ست سنوات، بقيت منصة تدعم الفنانين في كل مرحلة من مسيرتهم»، مضيفًا: «الفنانون يستحقون أدوات أفضل لمساعدتهم في مسيرتهم الإبداعية».

ولفت الفنان الذي سينضم إلى مجلس إدارة «سكوير» إلى أن «هذه الشراكة ستغير المعادلة لكثيرين»، وفي بورصة نيويورك، تراجع سهم «سكوير» بنسبة تقرب من 2% في التبادلات الأولى.