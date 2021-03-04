ارتفاع سعر خام برنت إلى 67 دولارًا للبرميل

عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع سعر مزيج نفط «برنت»، اليوم الخميس، أكثر من 3 دولارات للبرميل، ليصل إلى قيمة 67 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام «برنت» مرتفعة 3.04 دولار بما يعادل 4.7% إلى 67.11 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 4.6% مسجلا 64.12 دولار، وفق «رويترز».

وبدأ وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها اجتماعا في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش للبت في سياسة الإنتاج.

وقال مصدر في «أوبك+» لوكالة «رويترز» اليوم إن السعودية تدرس تمديد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد حتى نهاية أبريل المقبل.

وقال أولي هانسن، مدير إستراتيجية السلع الأولية في بنك «ساكسو»: «إذا كانت تلك هي النتيجة، فما أبعدها عن زيادة الإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا التي كانت السوق تتوقعها قبل يومين فحسب، ولذا سيكون تغييرا يفضي إلى انتعاش الأسعار ولو في المدى القصير على الأقل».