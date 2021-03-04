تحالف «أوبك+» يقرر زيادة الإنتاج النفطي بشكل طفيف في أبريل

مقر منظمة الدول المصدرة النفط «أوبك» في فيينا. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر أعضاء منظمة البلدان المصدرة النفط وحلفاؤهم ضمن تحالف «أوبك+»، الخميس، زيادة إنتاجهم من الذهب الأسود بشكل طفيف الشهر المقبل، متخذين بذلك موقفا حذرا في ظل الغموض حول مستوى الطلب المرتقب.

وقالت المنظمة في بيان صدر عقب القمة الثانية لهذا العام «وافق الوزراء على الإبقاء على مستويات الإنتاج في مارس لشهر أبريل، باستثناء روسيا وكازاخستان»، وفق «فرانس برس».

وستتمكن الدولتان من زيادة إمداداتهما بما مجموعه 150 ألف برميل يومياً، في حين تبقي الرياض على السحب الطوعي والإضافي لمليون برميل يوميا الشهر المقبل.

