ارتفاع أسعار النفط بعد التقدم في طرح اللقاحات المضادة لـ«كورونا» بأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 08:52 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدعومة بآمال زيادة الطلب إثر التقدم المحرز في طرح اللقاحات الأميركية المضادة لفيروس «كورونا» المستجد، لكن يستمر عدم اليقين بشأن الإمدادات التي ستتفق «أوبك+» على ضخها في السوق في اجتماعها غدًا الخميس.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتًا أو 0.3% إلى 59.93 دولار للبرميل، لتتعافى من خسائر استمرت ثلاثة أيام، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا أو 0.46% إلى 62.99 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من اللقاحات لكل أميركي بالغ بحلول نهاية مايو.

في غضون ذلك، ينصب اهتمام السوق على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، «أوبك+»، حيث يتوقع محللون أن يقللوا من تخفيضات الإنتاج، إذ أنهت السعودية، زعيم منظمة «أوبك»، خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميًّا.

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