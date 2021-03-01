النساء يمثلن أكثر من 50% من موظفي الخدمات المالية بالولايات المتحدة

رئيسة مصرف «سيتي غروب» جين فريزر. 23 أغسطس 2019.(أ ف ب)

أعلن تقرير صادر عن شركة «ديلويت» أن النساء مثلت العام 2019 أكثر من 50% من موظفي قطاع الخدمات المالية في الولايات المتحدة، لكن 22% فقط من بينهن تولين منصب مدير، ووفقا للاتجاهات الحالية، يفترض أن تصل هذه النسبة إلى 31% فقط عام 2030، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

كما تمثل النساء حاليا 6% فقط من المديرين في شركات المحافظ الاستثمارية وفقا لمنظمة «غيلرز هو إنفست» و3% فقط في صناديق التحوط، وبغية اقتحام «قلعة» المحافظ الاستثمارية التي يحتكرها الرجال، حددت منظمة «غيلرز هو إنفست» التي أسست في العام 2015، هدفا متمثلا في إدارة 30% من الأموال المستثمرة في الصندوق الذي تديره النساء في العالم عام 2030، وصرّحت نساء عدة لوكالة «فرانس برس» بأنه على النساء العمل بجهد أكبر قليلا من الرجال من أجل الحصول على ترقيات.

شركات لديها حاليا 50% من النساء

وتقول مديرة منظمة «غيلرز هو إنفست» كاثرين جولون كولشر «لقد تغير القطاع كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية والمزيد من الشركات لديها حاليا 50% من النساء بين موظفيها الجدد وتسعى إلى إبقاء هذه النسبة المرتفعة».

بالمقابل ترى، لورين هاريتنن مديرة منظمة «كاتاليست» وهي منظمة تعمل على النهوض بالمرأة في قطاع العمل إن ترقيتها «خطوة رمزية لكن ما زال الطريق طويلا»، موضحة أن «تقييم التقدم ومساءلة المديرين عنصران أساسيان في ترقية النساء».

وينفتح عالم المال تدريجا أمام النساء بعدما هيمن عليه الذكور لفترة طويلة، وهو تطور يؤكده وصول جين فريزر الإثنين إلى رئاسة مصرف «سيتي غروب»، أحد أبرز المصارف في وول ستريت.

وتشير الأرقام إلى أنه لا تزال هناك جبال يجب تسلقها من أجل تحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين في هذا القطاع، وفي العام 2020، كسب المحللون الماليون الذكور 17 في المئة في المتوسط أكثر من نظيراتهم الإناث.

وما زالت المهن المرموقة وتلك المجزية ماليا أكثر، مثل المصرفيين والتجار الاستثماريين، تحت هيمنة الرجال البيض، وما زالت الملاحظات الجنسية تظهر من وقت إلى آخر، وتوضح، مورييل ولكينز، من شركة «بارافيس بارتنر» للاستشارات «مقابل كل جين فريزر التي وصلت لمنصب رئيس مصرف مصرف (سيتي غروب) هناك مئات الآلاف من النساء ذوات المهارات المناسبة. لكن هل منحت لهم الفرص للتقدم؟»، لكن الأمور بدأت تتغير، فرضت وعود مبهمة من أجل ضرورة تنويع التعيينات، بوتيرة بطيئة، انعكاسا حقيقيا على الجوهر.

وتقول ولكينز «ببطء لكن بثبات، أرى قادة يتساءلون عن معنى الإنصاف داخل شركاتهم ويتساءلون عن الكوادر التي يمكنهم وضعها في مكانها الصحيح».

في «جيه بي مورغن تشايس» أكبر المصارف الأميركية من حيث الأصول، كانت هناك منذ فترة طويلة شبكة غير رسمية من النساء. وقد بدأت المجموعة الأبرز بينهن العام 2013 تنظيم اجتماعات للنساء فقط للاستماع إلى مظالمهن، وأراد الرئيس جيمي ديمون إضفاء الطابع الرسمي على المبادرات، وفي العام 2018، أنشأ برنامج «ويمن أون ذي موف» كما تقول مديرته سام سابرستين. وتشرح قائلة «لقد مكننا ذلك من تنشيط الموارد البشرية وبرامج التدريب».

ونظمت مبادرة «ويمن أون ذي موف» برنامجا للتطوير الوظيفي متاحا لجميع النساء في الشركة. وشاركت حوالي 500 امرأة في الدورة الأولى العام الماضي وتقدمت 2000 امرأة بطلب للمشاركة في الدورة الثانية.

وتريد المنظمة أن تثبت أنه خلافا للاعتقاد السائد، فإن النساء لا يمتعضن من هذه الوظيفة وعليهن فقط الذهاب والعثور عليها، لذلك، تقوم المنظمة بمسح الجامعات لاستقدام طالبات وتدريبهن ومنحهن التدريب اللازم.