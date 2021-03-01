أسعار النفط ترتفع بعد إقرار «كونغرس» حزمة تحفيز اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 08:39 صباحا
لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

انتعشت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم الإثنين بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي «كونغرس» حزمة تحفيز اقتصادية ضخمة، رغم أن تراجع نمو نشاط المصانع في الصين خلال فبراير الماضي حد من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 1.07 دولار أو 1.7% إلى 65.49 دولار للبرميل، وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.01 دولار أو 1.6% إلى 62.51 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال كبير محلل الأسواق العالمية، ستيفن إينيس: «أسعار النفط تتعافى هذا الصباح تماشياً مع معظم الأصول الخطرة على خلفية فاتورة التحفيز الأميركية التي مررها مجلس النواب».

وأقر مجلس النواب الأميركي حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في وقت مبكر يوم السبت، مما رفع شهية المستثمرين للمخاطرة وأسواق الأسهم الآسيوية، وسيتم نقل الحزمة الآن إلى مجلس الشيوخ الأميركي لمزيد من المداولات.

وتباينت بيانات التصنيع من كبار مستوردي النفط الآسيويين، حيث تراجع نمو نشاط المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر في فبراير، في حين توسع التصنيع في اليابان بشكل أسرع في أكثر من عامين.

ومن المتوقع أن تتراجع إمدادات الخام التي تصل إلى أكبر مستورد للصين في الربع الثاني حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى خفض الطلب. أظهرت البيانات الأولية أيضًا أن واردات كوريا الجنوبية في فبراير انخفضت بنسبة 14.7% عن العام السابق.

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