ملك إسبانيا السابق يسدد دفعة ثانية من ديونه الضريبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 فبراير 2021, 11:18 مساء
ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس في بالما دي مايوركا، الأول من أبريل 2018، (ا ف ب)

سدد الملك الإسباني السابق خوان كارلوس دفعة ثانية من ديونه لسلطات الضرائب الإسبانية التي تقدر بنحو 4,4 مليون يورو في محاولة لتجنب دعوى قضائية محرجة.

وانتقل كارلوس إلى الإمارات العام الماضي بعد شبهات بشأن مصادر ثروته الغامضة، حسب حسب وكالة «فرانس برس».

وأثارت هذه الديون، وهي الدفعة الثانية لخوان كارلوس في أقل من ثلاثة أشهر، مجددا التساؤلات حول الشؤون المالية للملك السابق الذي يبلغ من العمر 83 عاما، والذي أضر بسمعة النظام الملكي الإسباني.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه يشارك الإسبان «رفض» ما وصفه «بالسلوك غير المتمدن» لخوان كارلوس،مضيفا: «يجب عدم الحكم على مؤسسة بل على تصرف شخص واحد».

وفي ديسمبر الماضي، سدد خوان كارلوس أول دفعة من الديون وقدرت بنحو 680 ألف يورو. ويحقق القضاء في سويسرا كما في إسبانيا، حول تلقى الملك السابق (82 عاما) مئة مليون دولار في حساب سري في سويسرا العام 2008.

وسبق أن أعلنت المحكمة العليا الإسبانية فتح تحقيق لتحديد احتمال تحميل مسؤولية للملك السابق خوان كارلوس الذي تولى العرش لمدة 38 عاما (1975-2014)، لكن فقط عن الأفعال التي ارتكبها بعد تنحيه.

وجرى التحقيق في سبتمبر العام 2018 بعد نشر تسجيلات نسبت الى عشيقة خوان كارلوس السابقة كورينا لارسن، أكدت فيها أن الملك تلقى عمولة خلال منح شركات إسبانية عقدا ضخما لتشييد خط قطار فائق السرعة في السعودية.

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