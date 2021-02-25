«كونغرس» يجري الجمعة أول تصويت على «خطة بايدن» للإنعاش الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 فبراير 2021, 08:51 صباحا
نصب السلام أمام مبنى «كونغرس» في واشنطن، 6 يناير 2021، (ا ف ب)

ستطرح الخطة الكبيرة لدعم الاقتصاد التي يريدها الرئيس الأميركي جو بايدن، وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، غدا الجمعة، للتصويت في مجلس النواب «كونغرس»، حيث تتمتع بفرصة كبيرة للحصول على موافقة الأغلبية الديمقراطية في المجلس، حسب ما أعلن زعيمها ستيني هوير.

ومع ذلك، استمرت المفاوضات أمس الأربعاء في مجلس الشيوخ حول بعض النقاط الشائكة، بما فيها زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 15 دولارا، حسب وكالة «فرانس برس».

لذلك ما زال النص النهائي الذي يمكن أن يقره الكونغرس في الأيام المقبلة غير مؤكد، مع استمرار الانقسامات العميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي مواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن وباء «كورونا»، بدأ الوقت يضيق على حد قول رؤساء عشرات المجموعات الأميركية الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«آبل» و«جنرال موتورز»، الذين طالبوا «كونغرس» الأربعاء بالإسراع في تبني خطة الدعم الجديدة هذه.

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