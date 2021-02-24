إيطاليا: المشاريع المتوسطة والصغيرة أصبحت أداة لغسل أموال المافيا خلال جائحة «كورونا»

أشخاص يرتدون الكمامات أمام الكولوسيوم في روما في 7 مارس 2020 (أرشيفية: فرانس برس)

أكدت السلطات الأمنية الإيطالية أن المشاريع المتوسطة والصغيرة أصبحت أداة لغسل أموال المافيا في ظل أزمة جائحة «كورونا المستجد»، مشيرة إلى أن فترة الإغلاق ساعدت المافيا في تعزيز سيطرتها الإقليمية.

وأظهر التقرير نصف السنوي لمديرية مكافحة المافيا «Dia» أن «السيطرة الإقليمية وتوافر السيولة التي يمكن أن تهدف إلى زيادة التوافق الاجتماعي أيضًا من خلال أشكال المساعدة للأفراد والشركات التي تواجه صعوبات».

ولفت التقرير إلى أن «اتجاه الجريمة بالإشارة إلى فترة الإغلاق أن منظمات المافيا، تأكيداً للتوقعات، تحركت بإستراتيجية تهدف إلى تعزيز سيطرتها الإقليمية، والتي تعتبر عنصرا أساسيا من أجل بقائها ككيان قائم بحد ذاته وشرطا أساسيا لأي استراتيجية إجرامية لتراكم الثروة».

وأشار التقرير إلى أنه لـ«مواجهة حالة الطوارئ، سيكون تبسيط إجراءات منح العقود والخدمات العامة أمرًا لا مفر منه. وكل هذا سينطوي على مخاطر جسيمة لتسلل المافيا إلى الاقتصاد القانوني، لا سيما في قطاع الصحة، الذي يمثل قطبًا لمصالح نطاق هائل وجذاب، كذلك من ناحية السيطرة الاجتماعية التي يمكنه أن يقدمها».

وحذر التقرير من أن «مخاطر أنشطة المشاريع المتوسطة والصغيرة (أي تلك الشبكة الاجتماعية والتجارية التي يقوم عليها اقتصاد النظام الوطني بشكل أساسي) تبتلعها الجريمة بمرور الوقت​​، لتصبح أداة لغسل الأموال غير المشروعة وإعادة استخدامها».