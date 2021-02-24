أسعار النفط تتراجع بعد زيادة في مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 08:45 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وأفاد معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام ارتفعت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 فبراير، مقابل تقديرات بسحب 5.2 مليون برميل في استطلاع أجرته وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن تدفقات مصافي النفط الخام تراجعت 2.2 مليون برميل يوميا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا أو 0.9% إلى 61.11 دولار للبرميل، بعد انخفاضها ثلاثة سنتات أمس، كما هبطت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتًا، أو 0.5%، إلى 65.02 دولار للبرميل، مما يمحو مكاسب يوم الثلاثاء البالغة 13 سنتًا.

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