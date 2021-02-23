القوات المسلحة الإماراتية تعلن صفقات دفاعية بقيمة 1.6 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 10:00 مساء
مقاتلة من طراز (إف-35). (الإنترنت)

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية الثلاثاء أنها أبرمت عقودا للمعدات والخدمات الدفاعية مع شركات محلية وعالمية بقيمة 5.9 مليار درهم (1.61 مليار دولار).

وقال العميد الركن فهد ناصر الذهلي المتحدث باسم البحرية في معرض إيدكس الدفاعي بأبوظبي، إن أكبر هذه العقود كان عقدا بقيمة 2.96 مليار درهم مع شركة ياس القابضة الإماراتية لإمداد القوات المسلحة بصواريخ، بحسب «رويترز».

وحصلت شركة بوينغ على عقد بقيمة 112 مليون درهم لبرنامج محاكاة لطائرات سي-17. وأعلن عن توقيع عقد بقيمة 66.4 مليون درهم مع شركة تال الفرنسية وعقد بقيمة 40.7 مليون درهم مع شركة راينميتال الألمانية. وأعلنت القوات المسلحة هذا الأسبوع صفقات بقيمة 17.9 مليار درهم، بعضها كشفت عنه في السابق شركات التصنيع.

(الدولار = 3.6728 درهم).

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