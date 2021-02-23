شركة «آبل» تستعيد صدارة مبيعات الهواتف الذكية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 03:05 مساء
شعار آبل (أ ف ب)

مع إطلاق هواتف آي فون الجديدة العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف، استعادت آبل صدارة مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الأخير من 2020، وفق دراسة حديثة، وللمرة الأولى منذ نهاية 2016، تقدمت آبل على سامسونغ في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة، رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب الجائحة.

فقد انخفضت المبيعات العالمية بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع و12.5% في مجمل العام، بسبب تراجع النفقات الاستهلاكية خصوصا، غير أن دراسة نشرتها شركة «غارتنر» أشارت إلى أن «إطلاق هواتف آي فون العاملة بتقنية الجيل الخامس من طرازات 12 ساعد آبل في تحقيق نمو ثنائي الأرقام خلال الربع الرابع من 2020».

وباعت المجموعة الأميركية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا 80 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام الماضي، في مقابل 70 مليون جهاز في الفترة عينها قبل عام، وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 17.1% إلى 20.8%.

وتقدمت المجموعة الأميركية على منافستها الكورية الجنوبية سامسونغ التي باعت 62 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من 2020، وتلتهما الشركات الصينية الثلاث شاومي (43.4 مليون) وأوبو (34.3 مليون) وهواوي (34.3 مليون أيضا)، وفي المبيعات السنوية، تبقى سامسونغ الرائدة عالميا، رغم أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 14.6% إلى 253 مليون جهاز.

وتحتل آبل المركز الثاني عالميا (200 مليون جهاز) متقدمة على هواوي التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 24.1% خصوصا جراء العقوبات الأميركية في حقها، وفق «غارتنر».

وأشارت الدراسة إلى أن «أثر منع استخدام تطبيقات غوغل على هواتف هواوي الذكية ألحق أذى بأداء هواوي وأثر سلبا على مبيعاتها».

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