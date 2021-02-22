أسعار النفط ترتفع مع تباطؤ الإنتاج الأميركي

لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ا ف ب)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع تباطؤ عودة خفض إنتاج الخام الأميركي بفعل موجة شديدة البرودة، وفي الوقت الذي يتعافى فيه الطلب بعدما تأثر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصعد خام برنت 76 سنتًا أو 1.2% إلى 61.67 دولار للبرميل، وزاد خام تكساس 74 سنتًا أو 1.3% إلى 59.98 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ورفع بنك الاستثمار «غولدن ساشس» توقعاته لخام برنت بمقدار 10 دولارات، ما عزز السوق، لتصبح التوقعات أن يصل سعر خام برنت إلى 70 دولارًا بحلول الربع الثاني و75 دولارًا في الربع الثالث.

وقدر المحللون أن الطقس البارد غير الطبيعي في ولاية تكساس أوقف إنتاج 4 ملايين برميل يوميًّا من النفط، إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

ومن المحتمل أن تستغرق أطقم حقول النفط عدة أيام لإزالة الجليد من الصمامات وإعادة تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز.

وقال محللون لـ«رويترز» إن مصافي التكرير في ساحل الخليج الأميركية تقيّم الأضرار وقد تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع لاستعادة معظم عملياتها، رغم إعاقتها بسبب انخفاض ضغط المياه والغاز وفقدان الكهرباء.