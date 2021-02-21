السودان: توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة

أسعار السلع يفترض أن تتأثر كثيرا بتوحيد سعر الصرف في السودان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن بنك السودان المركزي في بيان أنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي بداية من اليوم الأحد، في خطوة من المتوقع أن تفرز خفضا كبيرا لقيمة الجنيه السوداني.



ويهدف هذا الإجراء إلى تجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي، حسب شبكة «سي إن بي سي».



ولم يوضح البنك المركزي السعر الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن المحللين يقولون إن التوحيد يعني عمليا الانتقال إلى سعر السوق الموازية نظرا لأن جميع المعاملات تقريبا تُحسب بذلك السعر.



وبلغ سعر الدولار بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء في الفترة الأخيرة، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 55 جنيها.



كانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج صندوق النقد، غير أنها تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي.