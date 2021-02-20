ثروة من نفايات البلاستيك.. تجربة رائدة في كينيا مفيدة ماليا وبيئيا

نفايات من البلاستيك. (أرشيفية: الإنترنت)

يلوث البلاستيك كوكب الأرض من أعماق المحيطات إلى قمم الجبال؛ لكن العصر الحديث شهد تحويل النفايات البلاستيكية إلى شيء مفيد مربح، وهو ما استفاد منه مهندسون في كينيا.

وقد شرع أربعة مهندسين كينيين في تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد مفيدة. فقبل ثلاث سنوات، فرضت كينيا حظر استخدام وتصنيع واستيراد البلاستيك في خطوة لاقت إشادة عالمية.

طعام يحتوي على البلاستيك

ونقل موقع «يورو نيوز» عن الناشط البيئي وعضو منظمة السلام الأخضر (غرين بيس) أموس ويمانا قوله إن «البلاستيك في كل مكان، حتى في طعامنا، وقد أظهرت دراسة عالمية أجرتها منظمة السلام الأخضر في 2018 حول وجود البلاستيك الدقيق في ماركات الملح المختلفة، أن هناك كميات كبيرة من اللدائن الدقيقة في ملح البحر، وفي ملح البحيرات، وحتى في الملح الصخري، لذا فإن البلاستيك الدقيق موجود في طعامنا، ومياهنا وفي الهواء ويسبب مشاكل صحية».

وتعمل شركة التصنيع «غنج ميكرز» التي تتخذ من نيروبي مقرا لها على إيقاف التدفق اللامتناهي للنفايات البلاستيكية عن طريق تحويلها إلى طوب صديق للبيئة يستخدم للأرصفة.

ويقول الشريك المؤسس للشركة زامبي ماتي: «في نيروبي وحدها ننتج نحو 500 طن متري من النفايات البلاستيكية كل يوم، ولا يتم إعادة تدوير سوى جزء بسيط منها، والباقي يجد طريقه إلى البيئة. لقد رأينا في الأمر فرصة لأن النفايات في حد ذاتها مورد».

ويُسحق البلاستيك إلى حبيبات صغيرة حسب اللون، ويخلط مع الرمل والصبغة المطلوبة، ثم يُشكل في مكبس هيدروليكي. ينتج المصنع 1500 طوبة يوميا... ويباع بسعر يتراوح بين 8-10 يوروهات للمتر المربع، ما يمهد الطريق للشركة لتكون مربحة وصديقة للبيئة.