تراجع حاد في صادرات الآلات الألمانية خلال عام «كورونا»

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (أرشيفية.الإنترنت)

عانت شركات تصنيع الآلات في ألمانيا من انخفاض حاد في الصادرات في العام 2020، حسبما أعلن اتحاد شركات صناعة الآلات الألمانية في فرانكفورت اليوم الجمعة.

وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، رالف فيشرز: «سجل مصدرو الآلات العام الماضي أكبر تراجع على أساس سنوي منذ الأزمة المالية والاقتصادية في العام 2009».

وبحسب البيانات، تم تصدير سلع هندسية ميكانيكية بقيمة 160 مليار يورو في العام 2020، بانخفاض قدره 12% عن 2019.

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وذكر الاتحاد أن واردات الآلات تراجعت أيضا بنسبة 13.4% إلى 67 مليار يورو، استنادا إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وقال فيشرز: «كان الربع الثاني من العام 2020 ذروة أزمة فيروس كورونا»، مضيفا أن العديد من شركات الهندسة الميكانيكية واجهت إخفاقات حادة بشكل غير متوقع.

وقال: «توقفت سلاسل التوريد موقتا، وسعى العملاء خلال فترة قصيرة إلى تأجيل الطلبات أو إلغائها».

وذكر الاتحاد أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يشهد العام الحالي تحسنا، فإنه ليس من المتوقع الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة.