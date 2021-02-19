«كورونا» يقود «رينو» لخسارة تاريخية خلال 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 09:17 صباحا
سيارات متوقفة خارج صالة عرض سيارات رينو الفرنسية، 29 مايو 2020. (أ ف ب)

سجّلت مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات خسارة تاريخية قدرها ثمانية مليارات يورو في العام 2020 متأثرة بالتبعات الاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد»، وفق ما أعلنت، الجمعة.

وتفسر هذه الخسارة التاريخية بشكل رئيسي بمساهمة شريكتها اليابانية نيسان التي تملك «رينو» 43% منها. فقد تسببت بخسارة قدرها 4.9 مليارات يورو للمجموعة الفرنسية.

وقالت رينو في بيان، إن حجم مبيعاتها انخفض خلال العام الماضي 21.3%، موضحة أنها باعت أقل من ثلاثة ملايين آلية في قطاع سوق السيارات الذي يعاني انهيارا. وسجلت المجموعة خسارة مقدارها 7.3 مليارات يورو في النصف الأول من العام في ظل أزمة كوفيد-19. لكنها حدت من الخسائر في النصف الثاني بخسارة 660 مليون يورو فقط، وانخفاض حجم المبيعات بنسبة 8.9%.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة لوكا دي ميو قوله إن «الأولوية معطاة للربحية وتوليد السيولة كما أعلنّا خلال إطلاق استراتيجية الشركة» في يناير، وأضاف: «سيكون العام 2021 صعبًا بسبب شكوك مرتبطة بالأزمات الصحية وكذلك توريد مكونات إلكترونية».

ولم تنشر المجموعة بعد توقعاتها للعام 2021. وهي تملك احتياطات سيولة متراكمة تصل إلى 16.4 مليار يورو. وأعلنت «رينو» التي كان وضعها سيّئ قبل الأزمة، في نهاية مايو 2020 خطة توفير بقيمة أكثر من ملياري يورو على مدى ثلاث سنوات، ما يؤدي إلى إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في كل أنحاء العالم.

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