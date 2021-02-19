أسعار النفط تنخفض بنحو 2%

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 08:49 صباحا
منصة لاستخراج النفط في تكساس، (أرشيفية: رويترز)

تراجعت أسعار النفط بنحو 2% في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وسط مخاوف من أن المصافي ستستغرق وقتا لاستئناف عملياتها في جنوب الولايات المتحدة بعد موجة البرد القارص، ما يخلق فجوة في الطلب، بينما ومن المتوقع أن ترتفع إمدادات «أوبك+».

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.14 دولار أو 1.9% إلى 59.38 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1% مساء الخميس، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.6% إلى 62.90 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 0.6% ليلا، حسب وكالة «فرانس برس».

صعد كلا العقدين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهرا صباح الخميس، مدفوعا بالتجميد التاريخي في الولايات الجنوبية للولايات المتحدة، بينما يقدر المحللون أن البرودة الشديدة قد أغلقت نحو ثلث إنتاج الخام الأمريكي، وتحول الاهتمام إلى التأثير على مصافي التكرير.

تراجع مخزونات الخام في أميركا
وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، مع انخفاض المخزونات بمقدار 7.3 مليون برميل إلى 461.8 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس ، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

يتحول الاهتمام أيضًا إلى زيادة تلوح في الأفق في إمدادات النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ، المعروفين باسم «أوبك+».

وقالت مصادر في «أوبك+» لـ«رويترز» إن منتجي المجموعة من المرجح أن يخففوا القيود على الإمدادات بعد أبريل نظرا لتعافي الأسعار.

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